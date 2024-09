Es ist kurz nach 18.30 Uhr. In der Rettungsleitstelle läuft ein Anruf aus der Altensteiner Höhle in Schweina auf. Am Telefon ist Michael Keilhold. Der für die Sicherheit in der Höhle zuständige Bergbauingenieur bittet dringend um Hilfe: „Wir sind in Not. Am Höhlensee ist an der Kahnanlegestelle das Gestein eingebrochen. Das Geröll versperrt uns den Rückweg. Wir haben eine Verletzte bei uns. Sie kann nicht auftreten, vermutlich hat sie sich das Bein gebrochen.“