Wer sich im Sommer gegen Ende des letzten Schuljahres in den damaligen Klassenstufen 8 und 9 der Tiefenorter Krayenburg-Regelschule für den angebotenen Kunstworkshop entschieden hatte, brachte gewiss schon ein Pfund Lust an der künstlerischen Gestaltung mit. Die von Anette Rasche danach zusammengetragenen Urteile der Teilnehmer benannten verschiedene Aspekte, wie die Programmbestandteile an den beiden Tagen aus dem Pfund einen kleinen Schatz hatten wachsen lassen. Das meint den sachkundigen Ausflug in die Geschichte der aus dem Mittelalter in die Gegenwart ragenden Ruine und der seit 1925 entstandenen „neuen Burg“, den die Mitglieder der Krayenburg-Gemeinde e.V. Helge Fibich, Uli Leubecher und Harald Rasche ermöglichten, und noch mehr die Anleitung in künstlerischen Sichtweisen und anwendbaren Techniken, wie sie durch Anette Rasche und zwei ihrer Kolleginnen der Christophine Kunstschule Meiningen vermittelt wurden.