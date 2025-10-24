Nancy Hepp (CDU), Ortsteilbürgermeisterin von Dermbach, nutzte die Bürgerfragestunde des Gemeinderats, um ein Problem vorzubringen, das ihr und offensichtlich auch anderen Leuten Sorgen bereitet. „Es geht um massive Zerstörung unserer Natur“, verursacht von Motocross- und Downhillfahrern, wie sie erklärte. Auf derartige Vorfälle werde sie in letzter Zeit „sehr häufig“ angesprochen. „Und ich war selber Zeuge vorige Woche, als ich einen Vor-Ort-Termin in Glattbach hatte“, berichtete die Ortsteilbürgermeisterin.