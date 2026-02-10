Über den Stand zweier Radwegprojekte informierte Bürgermeister Roland Ernst (parteilos) im Unterbreizbacher Gemeinderat.
Wartburgkreis Radwegbau – Millionenprojekt startklar
Beate Funk 10.02.2026 - 17:00 Uhr
Der Ausbau des Ulstertalradweges in Unterbreizbach – Teil des „Iron Curtain Trail“ – läuft an. Neuigkeiten gibt es auch zum gewünschten Verbindungsweg zwischen Sünna und Räsa.
