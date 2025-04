Unter dem Motto „Wider das Vergessen“ veranstaltet der „Runde Tisch für Demokratie im Wartburgkreis“ veranstaltet am Samstag, 26. April, eine Gedenk-Radtour, die an die Außenstandorte des Konzentrationslagers Buchenwald in der Region erinnert und von Bad Salzungen über Leimbach und Hämbach bis nach Springen führt.