Junge Mitarbeiter in Unternehmen sind die Zukunft und Grundlage für prosperierende Wirtschaft und Handel und Wandel in unserer Region. Jedoch sind Auszubildende für viele Handwerksbetriebe und Firmen nur schwer zu finden. Mit dem Ausbildungspreis der Sparkassenstiftung der Wartburg-Region möchte die Stiftung Zeichen für gute Perspektiven in der Region setzen und jungen Menschen, die eine Ausbildung machen und sich einen guten Abschluss erarbeiten, Wertschätzung entgegenbringen.