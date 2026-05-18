Bei einem Besuch bei der Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG hat sich Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John am Montag über ein aktuelles Investitionsvorhaben des Unternehmens informiert. Mit einer neuen Zuschnittanlage soll die zunehmende Nachfrage nach Fertigbauteilen mit kundenspezifischen Abmaßen, Qualitätsmerkmalen und Oberflächen gedeckt werden. Ergänzt wird die neue Fertigungslinie durch ein Hochregallager mit 25.000 Stellplätzen. Das Land unterstützt das Vorhaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit gut 4,2 Millionen Euro.