Ein Polizeihubschrauber über Leimbach hat in der Nacht zu Samstag für Aufmerksamkeit gesorgt. Hintergrund war ein Einbruch in einen Landhandel und Autofachmarkt in der Hermannsrodaer Straße. Die Täter konnten flüchten. Wie Anne-Kathrin Seifert, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl, am Montag auf Nachfrage der Redaktion mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 2.25 Uhr den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Als sie entdeckt wurden, ergriffen sie die Flucht.