Die Polizei war am Freitag vielerorts in der Region unterwegs. Am Bad Salzunger Stadion kontrollierten Beamte am Abend Autofahrer. Durch die Einsatzunterstützung Suhl der Thüringer Polizei wurden zudem verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen im Kreisgebiet durchgeführt. Dabei wurde laut Bericht gegen 17.45 Uhr ein 45-jähriger Opel-Fahrer in Vacha gestoppt. Bei dem Mann ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,83 Promille. Zur gleichen Zeit wurde ein 35-jähriger VW-Fahrer in Diedorf kontrolliert. Bei diesem reagierte ein Drogenvortest positiv. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot, hieß es.