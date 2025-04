Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und das Thüringer Landesprogramm „Denk bunt“ gehen in eine neuen Förderperiode – das bedeutet auch für den Wartburgkreis, der eine lokale Partnerschaftsstelle hat: Projektideen werden gesucht. Zivilgesellschaftliche Akteure, Vereine, Initiativen und Organisationen sind eingeladen, ihre Projektideen einzureichen, eine mögliche Förderung dafür zu erhalten und so das Geschehen in der Region aktiv mitzugestalten, heißt es in einem Aufruf des Landratsamtes.