Eine kilometerlange Ölspur hat am Mittwochnachmittag für massive Verkehrsbehinderungen auf der B 62 zwischen Barchfeld und Bad Salzungen geführt. Etliche Feuerwehrleute aus Barchfeld, Immelborn und Bad Salzungen waren im Einsatz, teilte Jan Kaiser, Gemeindebrandmeister von Barchfeld-Immelborn, auf Nachfrage der Redaktion mit. Zeitweise musste die Fahrbahn voll gesperrt werden, was zu langen Staus auf der stark frequentierten Bundesstraße führte.