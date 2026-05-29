Wartburgkreis: Notfall an der Kiesgrube Immelborn

Auflauf von Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitagabend an der Barchfelder Kiesgrube. Was ist passiert?
Nach der Werbung weiterlesen
Ein Mann war im Uferbereich aufgrund von gesundheitlichen Problemen zusammengebrochen, berichtete Jan Kaiser, Gemeindebrandmeister von Barchfeld-Immelborn, auf Nachfrage der Redaktion. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Zur Unterstützung von Notfallsanitätern und Notarzt wurde die Feuerwehr Barchfeld-Immelborn alarmiert.
Die Einsatzkräfte unterstützten die Rettungsmaßnahmen vor Ort und übernahmen anschließend den Transport des Patienten aus dem schwer zugänglichen Uferbereich. Mit einer Schleifkorbtrage wurde der Mann zum Rettungswagen und dann ins Krankenhaus gebracht, sagte Jan Kaiser.
Die Feuerwehr Barchfeld-Immelborn war mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten ausgerückt. Es war der zweite Einsatz innerhalb weniger Stunden. Am Nachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr bereits bei einem Verkehrsunfall an der Barchfelder Tankstelle unterstützen.