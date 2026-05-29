Wartburgkreis: Notfall an der Kiesgrube Immelborn

Unsere Empfehlung für Sie Unfall in Barchfeld Zwei Verletzte nach Vorfahrtsfehler Ein Vorfahrtsfehler an der Tankstellenkreuzung in Barchfeld führte am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten.

Die Einsatzkräfte unterstützten die Rettungsmaßnahmen vor Ort und übernahmen anschließend den Transport des Patienten aus dem schwer zugänglichen Uferbereich. Mit einer Schleifkorbtrage wurde der Mann zum Rettungswagen und dann ins Krankenhaus gebracht, sagte Jan Kaiser.