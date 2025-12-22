Ein Notarzteinsatzfahrzeug war am Sonntagabend nach Barchfeld alarmiert worden und fuhr mit Sondersignal die B 62 entlang. Eine 79-jährige Autofahrerin, die vom Immelborner Reitersgraben nach rechts auf die Bundesstraße abbiegen wollte, übersah das Auto des Rettungsdienstes und es kam zur Kollision. Dabei wurde die Autofahrerin schwer verletzt. Auch die Notärztin zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.