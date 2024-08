„Vor unserem Haus ist der Bürgersteig schon seit langer Zeit in einem sehr maroden Zustand“, berichten Doris und Werner Schulz, die in der Oechsenbergstraße 36 in Völkershausen wohnen, in einem Brief an die Redaktion. Der Gehweg vor der Einfahrt des Anwesens bestehe lediglich aus Schotter und Sand. Wegen der vielen Löcher sei der Bereich für Fußgänger gefährlich, zumal Doris Schulz eine Gehbehinderung habe. Sowohl die Bewohner selbst als auch Besucher seien bereits öfter gestolpert. „Zum Glück ist nichts Bedrohliches passiert“, schreiben die beiden. Sie hätten das Bauamt der Stadt Vacha bereits mehrfach auf die Problematik hingewiesen, „doch unternommen wurde bisher nichts“.