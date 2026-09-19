Leerstehende Häuser wieder mit Leben füllen, neue Nutzungsideen entwickeln und engagierte Menschen auf dem Weg von der ersten Idee zum tragfähigen Projekt unterstützen: Unter dem Titel „Neues Leben in leeren Häusern“ startet im Wartburgkreis ein Modellprojekt zur Aktivierung von Leerständen. Gemeinsam mit den LeerGut-Agentinnen und -Agenten e. V. sowie der Sparkassenstiftung der Wartburg-Region und der Stiftung LandCampus werden erstmals sogenannte LeerGut-Scheine im Landkreis vergeben.