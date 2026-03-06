Auch nach dem absehbaren Ende des Kalibergbaus in Unterbreizbach soll es der Bevölkerung gut gehen. Aber wie geht es weiter in der Einheitsgemeinde, wenn sich die Firma K+S – seit Jahrzehnten der größte Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler – zumindest teilweise zurückzieht? Eine weitere, große Herausforderung ist der rasante Einwohnerschwund (allein im vergangenen Jahr ist deren Zahl um knapp 100 auf rund 3220 gesunken), einhergehend mit dem steigenden Altersdurchschnitt.
Wartburgkreis Neuer Versuch soll Millionen bringen
Beate Funk 06.03.2026 - 16:00 Uhr