Auch nach dem absehbaren Ende des Kalibergbaus in Unterbreizbach soll es der Bevölkerung gut gehen. Aber wie geht es weiter in der Einheitsgemeinde, wenn sich die Firma K+S – seit Jahrzehnten der größte Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler – zumindest teilweise zurückzieht? Eine weitere, große Herausforderung ist der rasante Einwohnerschwund (allein im vergangenen Jahr ist deren Zahl um knapp 100 auf rund 3220 gesunken), einhergehend mit dem steigenden Altersdurchschnitt.