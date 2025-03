Ob denn heuer auch wieder Störche kommen, ist längst nicht mehr die Frage. Fachmann Klaus Schmidt aus Breitungen hat in dieser Zeitung schon Anfang Februar darüber berichtet und den Zusammenhang zwischen Adebars Rückkehr und dem Klimawandel aufgezeigt. Eine ständig wachsende Zahl der Großvögel unternimmt die kräftezehrende und gefährliche Reise zu den Winterdomizilen in Afrika nicht mehr. Der jährliche Ausflug – wenn er überhaupt angetreten wird – endet bereits in Süd- oder Südwesteuropa. Dementsprechend verkürzt sich die Abwesenheit. Vor wenigen Tagen, als die Agrargenossenschaft „Krayenberg“ in Tiefenort die im Herbst mit Zwischenfrucht bestellten Flächen am Hämbacher Kreuz umpflügte, war schon eine stattliche Abordnung in den frischen Furchen unterwegs und ließ es sich gutgehen.