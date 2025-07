Eltern, deren Kinder unter Essstörungen oder ADHS leiden, in der Schule gemobbt werden oder soziale Phobien haben, wissen, wie schwer es ist, im Wartburgkreis einen ambulanten Therapieplatz zu finden. Seit dem 1. Juli gibt es in der Region ein neues Angebot: Im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach wurde eine Praxis für Kinder und Jugendpsychotherapie eröffnet. Anita Willer hat Räume im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses „Grüner Baum“ am Markt bezogen.