Wie wollen wir unser Dorf gestalten? Diese Frage stand beim jüngsten Aktionstag „Bauen im Dorf“ für den Wartburgkreis in Berka im Vordergrund. Nachdem im vergangenen Jahr vor allem das Thema „Graue Energie“ im Vordergrund gestanden hatte, ging es in diesem Jahr um die Baukultur in der Wartburgregion – also nicht nur Architektur, sondern auch die Tatsache, wie wir unsere Umwelt gestalten, umbauen und nutzen.
Wartburgkreis Neue Plattform zeigt Beispiele für regionale Baukultur
Malik Rassbach 16.09.2025 - 08:00 Uhr