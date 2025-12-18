Nachdem die Ortsteilfeuerwehren von Zella und Brunnhartshausen zusammengelegt worden sind, haben diese nun auch eine neue, gemeinsame Wehrführung. Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) nutzte die Sitzung des Dermbacher Gemeinderats am Mittwochabend, um Ralf Büchner, der diese Position bereits in Zella hatte, offiziell zum Wehrführer der fusionierten Truppe und zu dessen Stellvertreter André Berkes, der zuvor Wehrführer in Brunnhartshausen war, zu berufen. Verbunden mit Glückwünschen überreichte er den beiden die Urkunden – Gemeinderäte und Gäste spendeten Applaus. „Die Feuerwehren Zella und Brunnhartshausen arbeiten ja schon zusammen – und ich denke mal, es ist eine wichtige Entscheidung, dass von beiden Orten einer in der Wehrführung dabei ist“, stellte der Bürgermeister fest.