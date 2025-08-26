Die Autokrise trifft erneut einen bedeutenden Zulieferer im Süden und Westen Thüringens. Nach monatelanger erfolgloser Investorensuche droht den 600 Beschäftigten des Aluminium-Druckgussspezialisten AE in Gerstungen-Untersuhl (Wartburgkreis) die Kündigung. Schon im Februar 2024 hatte die „ae group“ Insolvenz angemeldet, zunächst in Eigenverwaltung. Kurz zuvor hatte ein neuer Eigentümer die ae group mit damals 1000 Mitarbeitern übernommen und Investoren gesucht. AE produziert Aluminium-Druckgussteile für Karosserien, Getriebe und Motoren. Derzeit sehe es „eher nach End als nach Happy End“ aus, sagte Insolvenzverwalterin Romy Metzger vor einer Sitzung des Gläubigerausschusses zu Beginn der Woche, der mutmaßlich das Aus des Unternehmens besiegeln wird.