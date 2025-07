Die Kreis-Musikschule „Johann Sebastian Bach“ wird ihr Angebot künftig erweitern und soll in den kommenden Schuljahren deutlich mehr Schülern Unterricht bieten. Das geht aus einem sogenannten Zukunftskonzept für die kreiseigene Einrichtung hervor, das nun vorliegt und dem Kreistag in seiner letzten Sitzung vorgestellt wurde. Landrat Michael Brodführer (CDU) nannte die Zahl von zehn Prozent, um die die Schülerzahl künftig steigen soll. Zudem soll es verstärkte Kooperationen mit Schulen im Kreis geben. „Wir wollen uns steigern und das Angebot ausweiten“, so Brodführer.