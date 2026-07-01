Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Gumpelstadt und Schweina schwer verunglückt.
Wartburgkreis Motorradfahrer wird schwer verletzt
Marie-Luise Otto 01.07.2026 - 14:45 Uhr
Ein 54-jähriger Motorradfahrer hat zwischen Gumpelstadt und Schweina die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum Meiningen geflogen.
Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Gumpelstadt und Schweina schwer verunglückt.