Etliche Tonnen Erde werden in den nächsten Wochen zwischen Immelborn und Ettmarshausen bewegt. Grund ist ein Projekt, das der Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen (WVS) schon seit Längerem auf dem Schirm hatte und das nun umgesetzt werden kann: Der Bau eines Stauraumkanals zwischen Immelborn und Ettmarshausen, und in einem zweiten Bauabschnitt die Errichtung eines Abwasserpumpwerks, das dann das Schmutzwasser in die Kläranlage nach Bad Salzungen pumpen soll.