Im Wartburgkreis sind Storchenbruten aus dem Mittelalter von der Stadt Gerstungen historisch belegt. Später brüteten Störche auch in Berka, Tiefenort, Bad Salzungen, Barchfeld und Vacha. Nach 1950 war der Storch in unserer Region als Brutvogel selten. Nur in Tiefenort, Immelborn und Gerstungen gab es besetzte Nester. Das war 1958 bei der zweiten nationalen Storchenzählung aber immerhin die Hälfte des äußerst niedrigen Brutbestandes im damaligen Thüringen.