So sieht sie also aus, die Freude über den Weißstorch, der in Deutschland offenkundig wieder fest im Sattel sitzt. Der Naturschutzbund (Nabu) vermeldete jüngst, dass es in Deutschland im vergangenen Jahr einen Rekord gab: 15.000 Weißstorch-Paaren brüteten hierzulande, so viele wie noch nie in Deutschland. Einen Spitzenwert gab es dabei auch für Thüringen mit 212 brütenden Weißstorch-Paaren. Zahlreiche Medien, auch unsere Redaktion, berichteten darüber.