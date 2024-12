>

In der Fahrzeughalle des Barchfelder Bestattungsunternehmens stehen fünf junge Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren in gebührendem Abstand vor fünf an die Wand gelehnten Holzsärgen. So ganz wohl scheint den Pflegekräften in spe nicht dabei zu sein. Vier davon nehmen sich möglicherweise auch deshalb an die Hand. Von links: Betty Henning aus Frauensee, Amelie Scheffler aus Dermbach, Nele Siewert aus Langenfeld, Tam Le aus Bad Salzungen und Julia Schwarzer aus Dietlas. (Foto: M. Robus)