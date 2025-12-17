Die Verwaltung des Wartburgkreises soll bis Ende 2027 papierfrei sein. Das hat Landrat Michael Brodführer (CDU) in einem Lokalpolitikpodcast erklärt, der am Dienstagabend im Wartburgradio ausgestrahlt wurde. Brodführer war dort zusammen mit Eisenachs Oberbürgermeister Christoph Ihling und der Landtagsabgeordneten Ulrike Jary (beide CDU) zu Gast. Initiiert wird das Projekt mit dem Titel „Vitamin D“ von der „Partnerschaft für Demokratie“ Eisenach und Wutha-Farnroda. Es war die inzwischen Dritte Ausgabe des Podcasts.