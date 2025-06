Was gibt es Schöneres, als an einem warmen Sommerabend entlang der Werra zu spazieren, die Natur zu genießen und ganz nebenbei etwas Kultur zu erleben? Dieser Gedanke bildet den Grundstein der Inszenierung „Kunst am Weg“, die eine Eigenproduktion der Theatergruppe Gerstungen ist, berichtet Gesamtleiterin Jana Freiberg. In der Hauptrolle der Pinsela nimmt Sabine Quaas die Zuschauer mit auf einen Rundgang in und um Gerstungen und reist mit ihnen durch die verschiedenen Epochen der Kunst.