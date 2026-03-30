Wenn Landrat Michael Brodführer (CDU) vom anvisierten „freundlichsten Landkreis“ spricht, meint er damit eine kulturelle Grundhaltung. Das Kulturlabor in den Passagen an den Beeten (PAB) in Bad Salzungen soll hier eine zentrale Bindungsfunktion übernehmen. Der Ort mag kein Tempel sein – doch ein wichtiger Ort des Alltags. Die hiesige Eröffnung wurde zu einem Schauplatz, der einiges über den Zustand des Wartburgkreises verrät. Dass der Tag ein besonderer war, lag auch an einer Personalie, die für Freudestrahlen sorgte. Während in Bad Salzungen noch Kabel für das neue „Klanglabor“ verlegt wurden, fiel im Thüringer Landtag die Entscheidung: Dennis Petschner wurde zum neuen Landesbehindertenbeauftragten gewählt. Dass sein allererster Weg als Amtsträger direkt nach Bad Salzungen führte, machte die Veranstaltung noch emotionaler.