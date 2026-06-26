Wenn Bernd Schellenberg am Morgen die Eismaschine anschaltet, beginnt sein Arbeitstag nicht nur mit einem Handgriff, sondern mit einem Ritual. Er riecht, prüft, probiert. Milch, Sahne und Zucker liegen in der Luft. „Da schmeckt etwas Herzhaftes, ein Gehacktes- oder Fischbrötchen, zwischendurch auch mal ganz gut“, sagt der 63-Jährige und lacht. Das Eismachen ist für ihn Handwerk geworden – eines, das er nicht aus Büchern, sondern über Jahrzehnte hinweg gelernt hat.