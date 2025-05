Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung haben das Landratsamt Wartburgkreis und die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Praxisorientierung und Fachkräftesicherung vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, jungen Menschen attraktive Perspektiven in der Region zu eröffnen und gleichzeitig den Bedarf regionaler Unternehmen an qualifizierten Fach- und Führungskräften zu decken.