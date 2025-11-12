Es ist eine Nachricht, die Unsicherheit in der regionalen Kulturszene schürt. Das Landratsamt Wartburgkreis, seit Jahrzehnten wichtige Bühne für regionale Künstler, stoppt alle Ausstellungen. Während die Verwaltung von einer „Umstrukturierung“ spricht, wurde Künstlern intern mitgeteilt, diese „freiwillige Leistung“ sei derzeit gestrichen. Die Sorge von Institutionen – wie Bad Salzungens Malring – ist nun die herrschende Ungewissheit, ob es sich bei der Entscheidung lediglich um eine Pause handelt oder gar das Ende einer Ära markiert?