Im Wartburgkreis wird es vorerst wohl keine weiteren Gemeinschaftsschulen geben. Ein neuer Anlauf in der Sache ist zumindest gescheitert. Der Kreistag hat in der jüngsten Sitzung am Dienstag vergangener Woche einen Antrag der Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD/Grüne abgelehnt, wonach grundsätzlich geprüft werden soll, inwiefern weitere Gemeinschaftsschulen in der Region eingerichtet werden können. Die Entscheidung ist bei einer Enthaltung mehrheitlich mit Gegenstimmen der CDU und AfD gefallen.