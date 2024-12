Die 45-Jährige war laut Polizei am Mittag auf einer Baustelle in Großenlupnitz aus der Führerkabine ihres Krans neun Meter in die Tiefe gestürzt. Dort prallte sie auf einen Korb. Schwerverletzt wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei stabil, teilte eine Polizeisprecherin mit. Gutachter sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen.