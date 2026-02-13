Nur noch in wenigen Kommunen, darunter die Kernstädte Bad Salzungen und Bad Liebenstein, stehen die Sammelbehälter. Doch selbst dieser Restbestand steht auf der Kippe. „Container stehen bis zum Sommer dieses Jahres und dann werden wir entscheiden: Betreiben wir die Kleidersammlung weiter oder nicht?“, erklärt Thorsten Rittner, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes. Die Skepsis ist ihm dabei deutlich anzumerken: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die gemeinnützige Sammlung irgendwann wieder leben wird, sehen wir als sehr gering an.“