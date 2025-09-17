Bereits vor dem großen Festwochenende hatte die Kirmesgesellschaft mit Witz und kreativen Reels über Instagram und Facebook auf sich aufmerksam gemacht. Zum ersten Mal in der Geschichte von Möhra hatte eine ehemalige Kirmesbraut alle Fäden der Organisation in der Hand. Melissa Förster war zur Vorstandsvorsitzenden gewählt worden und stellte mit Unterstützung des restlichen Vorstandes und viel positivem Rückenwind von allen Mitgliedern ein tolles Wochenende auf die Beine.