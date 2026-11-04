Der Gemeindekirchenrat Völkershausen hatte gemeinsam mit den Landfrauen Wölferbütt die Andacht organisiert. Neben zahlreichen Einwohnern aus Mariengart und Wölferbütt begrüßte Vachas Bürgermeister Martin Müller auch Ortsteilbürgermeister Holger Göpfert, den Gemeindekirchenrat Völkershausen mit seiner Vorsitzenden Renate Enders, Pfarrer Roland Jourdan, die Stadträte Martin Witzel und Michael Wolf sowie Mario Nothe vom Ingenieurbüro Trabert, Mario Kraus von der ausführenden Firma Kraus aus Dermbach und Bauamtsmitarbeiter Thomas Treff.