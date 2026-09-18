Für den Bau der Südlink-Trasse, eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands, mussten bereits zwei Trinkwasserleitungen des Wasser- und Abwasserverbands Bad Salzungen (WVS) umverlegt werden. Die dritte und zugleich umfangreichste Umverlegung betrifft die Trinkwasserversorgung des Moorgrundes. Die bestehende Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Frankenstein, über die große Teile des Moorgrundes versorgt werden, wird im Zusammenhang mit dem Bau der Südlink-Trasse durch eine neue Leitung ersetzt.