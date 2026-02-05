Der Unterbreizbacher Bauhof leiste einen hervorragenden Winterdienst, darüber war man sich im Gemeinderat am Dienstagabend – während erneut viel Schnee vom Himmel fiel – einig. Vergangene Woche „haben die ja fast rund um die Uhr gearbeitet, das ist sehr gut gelaufen“, stellte Ortsteilbürgermeister Matthias Adler (CDU-Fraktion) fest. „Und wir sehen es ja draußen, ich glaube, die sind wieder voll im Einsatz“ – dafür wolle er einfach mal „Danke“ sagen.