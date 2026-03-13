Die Wohneigentumsquote des Wartburgkreises lag Ende Februar mit 52,5 Prozent über dem Bundesschnitt. Das hat das Pestel-Insitut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel erhoben. Laut der Wohnungsmarktanalyse beträgt die deutschlandweite Quote nur 43,5 Prozent. Sprich: „Deutschland ist ein ‚Mieter-Land‘ und landet beim Ranking zum Wohneigentum im Europa-Vergleich nur auf dem vorletzten Platz“, so Matthias Günther vom Pestel-Institut. Demnach gebe es im Wartburgkreis rund 40.700 Wohnungen, für die keine Miete bezahlt werden muss.