Was es bedeutet, wenn sich Katzen unkontrolliert vermehren, haben die Aktiven der Tierhilfe Wartburgkreis in den letzten Jahren mehrfach gesehen. Ob in Vacha, Steinbach oder Gumpelstadt – überall dort, wo Menschen aus Mitleid wildlebende Katzen füttern, kam es zu einer regelrechten Katzenflut. Und auch die Tierheime in Springen und in Eisenach kennen das Leid der Streuner. Die allermeisten eingefangenen Katzen leiden an Krankheiten, Mangelernährung und Parasiten.