Am Aschermittwoch ist bekanntlich für die Karnevalisten alles vorbei. Nicht ganz so im Wartburgkreis, denn danach startet traditionell noch die Karnevalwerkstatt. Die 34. Auflage dieser Art veranstaltete der Rumpelshäuser Carneval Club (RCC) aus Sünna am vergangenen Samstagabend im Unterbreizbacher Kulturhaus. Somit verlängerte sich die 50-jährige Jubiläumssaison des RCC nochmals und der Jubilar war dabei ein prächtiger Gastgeber für die teilnehmenden Jecken aus dem gesamten Kreisgebiet.