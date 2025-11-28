Ein solcher Anblick gehört mittlerweile in etlichen Städten und Dörfern der Region zum Ortsbild: Übervolle Altkleidercontainer, aus denen Säcke und Lumpen heraushängen. Und die Plätze drumherum sehen aus wie Müllhalden.
Überquellende Altkleidercontainer und ein zugemülltes Umfeld sind ein Problem in vielen Orten. Jetzt will das DRK Bad Salzungen weitere Container abziehen. Was ist der Grund?
