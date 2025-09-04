Viele Dutzend Kinder sausen über den Hof. Man hört die Stimmen durcheinander, mal leiser, mal lauter. Die Aufregung ist spürbar – im positiven Sinne. Und positiv ist sozusagen auch das Stichwort an diesem Donnerstagmorgen an der Grundschule in Kieselbach, als der prominente Gast den Schulhof betritt: Michael Brodführer, CDU, Landrat des Wartburgkreises, ist hergekommen, um in der von ihm schon länger verkündeten Image-Kampagne für die Region das nächste Kapitel aufzuschlagen.