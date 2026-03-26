Seit Ende Januar war der Ausschank des Bad Liebensteiner Heilwassers ausgesetzt. Bei einer turnusmäßigen Wasserprobe war ein erhöhter Arsengehalt festgestellt worden. Das als Sauerbrunnen bezeichnete Quellwasser gilt rechtlich als Medizinprodukt und unterliegt deshalb besonders strengen Anforderungen. Vor dem Ausschank wird es daher durch eine spezielle Adsorberfilteranlage geleitet, die den Arsengehalt entsprechend reduziert.