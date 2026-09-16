Die beiden Mitarbeiterinnen der Freiwilligenagentur Katrin Biermann und Katrin Knüpfer konnten über dreißig interessierte Ehrenamtler begrüßen, die sich auf zur Busfahrt mit Wartburgmobil machten. Beste Stimmung herrschte dabei unterwegs bei der gut gelaunten Reisegruppe, die von Chauffeur Rainer Hornschuh durchs Werra-, Ulster- und Oechsetal gefahren wurde. Dabei machte man an mehreren Orten Halt, wobei ehrenamtliche Projekte und Vereine besucht worden sind, die aus verschiedensten Gründen auf sich aufmerksam machen konn- ten.