Das Erkältungsgeschehen hat in den vergangenen Tagen und auch Wochen in der Region angezogen. Wie der Ärztliche Direktor des Klinikums Bad Salzungen, Dr. Ulf Emig, mitteilt, beobachte man an seinem Haus seit knapp vier Wochen ein gehäuftes Auftreten von Influenza-Fällen, also der Grippe. Laut dem Chefarzt waren allein in der vergangenen Woche deswegen 18 Patienten stationär in Behandlung. Bei Kindern seien es um die fünf bis sechs Fälle pro Woche, die im Klinikum behandelt würden. Bei Erwachsenen sei es dabei vor allem Influenza A, die auftrete, bei Kindern Influenza B. Die unterschiedlichen Varianten geht zurück auf die Erreger , sogenannte Orthomyxoviren, die in die Typen A, B und C unterteilt werden. Für den Menschen sind laut Robert-Koch-Institut die saisonal auftretenden Influenza A- und B-Viren besonders relevant.