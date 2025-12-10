Wegen des starken Befalls mit der kanadischen Wasserpest – einer sich rasant verbreitenden Schlingpflanze – war der Kiessee an der B 62 zwischen Barchfeld und Immelborn Ende des vergangenen Sommers in die Schlagzeilen geraten. Nachdem bereits im September ein Unternehmen die Pflanzen in dem beliebten Badegewässer mit einem schwimmenden Mäher bekämpfte, soll die Sicherheit der Badegäste ab dem kommenden Jahr weiter verbessert werden. „Wir wollen den Badebereich verkleinern und aufwerten“, erklärte Ralph Groß (CDU), Bürgermeister von Barchfeld-Immelborn. Es sei personell für die Betreiberfamilie Ilgen nicht zu stemmen, die riesige Wasserfläche von Rettungsschwimmern überwachen zu lassen. Und: Auch die Ausbreitung der Wasserpest könne nicht im gesamten Kiessee verhindert werden. Darum werde es ab 2026 einen abgegrenzten Badebereich – vergleichbar mit dem Breitunger Strandbad – geben. Wie im Nachbarort sollen die Badegäste künftig über einen Sandstrand ins Wasser gelangen.