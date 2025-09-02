Zum neu angelaufenen Kindergartenjahr besuchen wohl deutlich weniger Mädchen und Jungen Einrichtungen im Wartburgkreis als im Vorjahr. Das geht aus dem aktuellen Bedarfsplan in der „Fortschreibung der Teilplanung Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege“ des Kreises hervor. Demnach waren 2024/25 insgesamt 5681 Kindergartenplätze tatsächlich belegt (ab zwei Jahre bis Schuleintritt). Geplant wurde mit 5702 Plätzen. Im nun gerade angelaufenen Jahr sind es laut Planung dagegen nur 5370, wie es in dem Papier heißt.